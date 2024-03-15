В Белове Кемеровской области сотрудники госавтоинспекции помогли экстренно доставить в больницу пожилую женщину

К инспекторам дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России «Беловский» лейтенантам полиции Андрею Шебентову и Сергею Денисову, которые несли службу по надзору за дорожным движением, обратился мужчина.
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