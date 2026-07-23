Мэра мексиканского Темоака застрелили в прямо здании муниципалитета

Чиновник стал уже 14-м градоначальником, убитым в стране за последние два года.Мэра мексиканского города Темоак в штате Морелос Валентина Лавина застрелили в здании муниципалитета, он стал 14‑м убитым градоначальником в Мексике за последние два года.
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