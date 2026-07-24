О новых способах вербовки диверсантов рассказали новосибирцам

8 уголовных дел о преступлениях террористической и экстремистской направленности на объектах транспорта сейчас расследуют в Восточном следственном управлении на транспорте, сообщили руководители ведомства на пресс-конференции в ТАСС.
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