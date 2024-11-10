Фанис Мусагитов: «Называя спектакли “новым видением”, они прячут свою бездарность»

Как относиться к «шабашкам» артистов и их жалобам друг на друга? Зачем Тинчуринскому театру четырехэтажный пристрой? Сколько стоит очистка крыши зимой и вывоз снега? Почему не существует «фестивальных спектаклей»? Для чего театру VIP-зоны? Об этом в интервью «Интертату» рассказал директор казанского театра им.