Фанис Мусагитов: «Называя спектакли “новым видением”, они прячут свою бездарность»

Как относиться к «шабашкам» артистов и их жалобам друг на друга? Зачем Тинчуринскому театру четырехэтажный пристрой? Сколько стоит очистка крыши зимой и вывоз снега? Почему не существует «фестивальных спектаклей»? Для чего театру VIP-зоны? Об этом в интервью «Интертату» рассказал директор казанского театра им.
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