Формула 1 может провести этап в Имоле в 2026 году

Getty Images / Red Bull Content PoolГенеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали не исключил, что в 2026 году будут ещё замены трасс, так что в серию может вернуться итальянская Имола как замена одного из ближневосточных этапов.
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