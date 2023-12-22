Владимир Солодов: "28 судов поднимут со дна Авачинской бухты в 2024 году"

28 судов поднимут со дна Авачинской бухты в следующем году, это позволит завершить федеральный проект"Генеральная уборка" инициированную Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое правительство.