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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг о вопросах про сборную России: «Кто-то из партнеров узнавал, приедет ли Дзюба. Интересовались насчет Аршавина»

31-летний голкипер является воспитанником академий московских клубов «Спартак» и «Динамо».  – А вас футболисты национальной команды спрашивали про сборную России? – У нас начались сборы.

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