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Русская Семёрка

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Как сложилась жизнь детей руководителей нацисткой Германии после войны

После падения Третьего рейха мир с ужасом вглядывался в лица главных военных преступников, выискивая ответ на вопрос: как могли эти люди совершить невиданные зверства? Но за их спинами оставались те, чья вина была лишь в кровном родстве, — дети.

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