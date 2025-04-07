Кац: Израиль сделает все возможное, чтобы не допустить получения Ираном ЯО

Израиль сделает все возможное, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия (ЯО). С соответствующим заявлением выступил глава министерства обороны еврейского государства Исраэль Кац, информирует ТАСС.
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