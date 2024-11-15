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"Хватаюсь за голову". Врач – о новой моде худеть на уколах "Оземпика" и его аналогов

"Хватаюсь за голову". Врач – о новой моде худеть на уколах "Оземпика" и его аналогов

Препарат для лечения диабета скупают здоровые люди, которые хотят снизить вес без особых усилий Россию вслед за западным миром захватывает мода на похудение с помощью препаратов для диабетиков – "Оземпика" и его аналогов.

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Комментарии
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ЛК
Лариса Кондратьева
Но сейчас же есть вариант похудеть с помощью семаглутида, который направлен только на снижение веса, вот Велгия наша, аналог зарубежного Вегови. Это же не от диабета, как я поняла, там немного другая формула вещества, более высокая, так?
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