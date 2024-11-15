"Хватаюсь за голову". Врач – о новой моде худеть на уколах "Оземпика" и его аналогов

Препарат для лечения диабета скупают здоровые люди, которые хотят снизить вес без особых усилий Россию вслед за западным миром захватывает мода на похудение с помощью препаратов для диабетиков – "Оземпика" и его аналогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии