"Хватаюсь за голову". Врач – о новой моде худеть на уколах "Оземпика" и его аналогов

ЛК

Лариса Кондратьева

Но сейчас же есть вариант похудеть с помощью семаглутида, который направлен только на снижение веса, вот Велгия наша, аналог зарубежного Вегови. Это же не от диабета, как я поняла, там немного другая формула вещества, более высокая, так?