Перепланировкой считается работа, результат которой отражается в техническом паспорте помещения и требует внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости, а переустройством считается работа, результат которой отражается только в техническом паспорте помещения.
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