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Федор Краско: госпитализированный артист Иван Краско периодически приходит в сознание

Федор Краско: госпитализированный артист Иван Краско периодически приходит в сознание

Сын госпитализированного артиста Ивана Краско Федор рассказал ТАСС о состоянии отца. По словам сына артиста, 92-летний Краско после перенесенного инсульта и операции периодически приходит в сознание, однако изменений в его состоянии пока нет.

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