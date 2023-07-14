Федор Краско: госпитализированный артист Иван Краско периодически приходит в сознание

Сын госпитализированного артиста Ивана Краско Федор рассказал ТАСС о состоянии отца. По словам сына артиста, 92-летний Краско после перенесенного инсульта и операции периодически приходит в сознание, однако изменений в его состоянии пока нет.
Сын госпитализированного артиста Ивана Краско Федор рассказал ТАСС о состоянии отца. По словам сына артиста, 92-летний Краско после перенесенного инсульта и операции периодически приходит в сознание, однако изменений в его состоянии пока нет.
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