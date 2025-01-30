Что нам может сделать Трамп, если мы не пойдем на сделку

таварисч стален до последней минуты до нападения германии ооочень хорошо укомплектовал эту германию продовольствием в т.ч. и пшеницей.... а потом ещё пол страны сдал - с продовольствием, техникой, населением и пшеницей на полях - кушайте, господа нацисты, - это вам подарок от таварисча сталена

Да и хер бы с ними! Саудиты тоже не идиоты и задарма НКОМУ и НИЧЕГО давать НЕ будут!

Олег Самойлов

Известно! Но товарищ Ын с Трампом переговоры как-то вел и Трамп тогда решил на Ына надавить, - вспомни эти дела! Сколько лет прошло? Пять иль шесть! Ын накуй послал Трампа, тот утерся и слинял! И НЕ вякал нигде и никогда! А то поначалу-то все взвизгивал, что я, да я! Мол эту КореЙю я с говном смешаю! А как ему товарищ Ын объяснил, что у***т ядреной боНбой и ни кого спрашивать не станет, так товарищ Транпов заткнулся мигом!