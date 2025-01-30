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Что нам может сделать Трамп, если мы не пойдем на сделку

Что нам может сделать Трамп, если мы не пойдем на сделку

Новая американская администрация ещё даже до вступления в полномочия прозрачно намекала, что будет России, если она отвергнет сделку США по Украине.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
таварисч стален до последней минуты до нападения германии ооочень хорошо укомплектовал эту германию продовольствием в т.ч. и пшеницей.... а потом ещё пол страны сдал - с продовольствием, техникой, населением и пшеницей на полях - кушайте, господа нацисты, - это вам подарок от таварисча сталена
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4 час.
Олег Самойлов
Да и хер бы с ними! Саудиты тоже не идиоты и задарма НКОМУ и НИЧЕГО давать НЕ будут!
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3 час.
Олег Самойлов
Известно! Но товарищ Ын с Трампом переговоры как-то вел и Трамп тогда решил на Ына надавить, - вспомни эти дела! Сколько лет прошло? Пять иль шесть! Ын накуй послал Трампа, тот утерся и слинял! И НЕ вякал нигде и никогда! А то поначалу-то все взвизгивал, что я, да я! Мол  эту КореЙю я с говном смешаю! А как ему товарищ Ын объяснил, что у***т ядреной боНбой и ни кого спрашивать не станет, так товарищ Транпов заткнулся мигом!
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3 час.
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