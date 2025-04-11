Россияне назвали приемлемый процент по ипотеке

В 2025 году около 60 процентов россиян задумываются об оформлении потребительских кредитов и лишь 12 процентов рассматривают ипотеку — из них более половины (54 процента) готовы лишь к ставкам в 15-18 процентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии