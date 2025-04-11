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Россияне назвали приемлемый процент по ипотеке

Россияне назвали приемлемый процент по ипотеке

В 2025 году около 60 процентов россиян задумываются об оформлении потребительских кредитов и лишь 12 процентов рассматривают ипотеку — из них более половины (54 процента) готовы лишь к ставкам в 15-18 процентов.

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