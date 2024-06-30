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Володин, парируя Быстрыкина, рассказал, что Госдума приняла несколько важных законов для пенсионеров

Володин, парируя Быстрыкина, рассказал, что Госдума приняла несколько важных законов для пенсионеров

После пассажа главного следователя страны, спикер Госдумы Вячеславы Володин написал в своём телеграмм-канале, что Быстрыкин далеко не прав, а депутаты Госдумы избираются народом и привёл в пример несколько важных законов, принятых в эти месяцы и направленных на социальную, экономическую поддержку пожилых людей, пенсионеров.

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Комментарии
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сергей Сергей
И все .
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9 час.
Виктор Хмель
Модераторы МТ стыдливо убирают комментарии. Так что лучше открыть по ссылке на первоисточник и комментировать там. Позор ГД не скрыть, а за одно и посмотрите на нашу &quot;свободу слова&quot;.
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6 час.

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