В Оренбурге полностью эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва

ОРЕНБУРГ, 12 октября, ФедералПресс. Накануне вечером сотрудники оренбургского аэропорта имени Ю. А. Гагарина при досмотре вещей нашли у одного из пассажиров гранату, после чего было объявлено об эвакуации пассажиров и сотрудников.
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