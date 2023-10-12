В Оренбурге полностью эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва

ОРЕНБУРГ, 12 октября, ФедералПресс. Накануне вечером сотрудники оренбургского аэропорта имени Ю. А. Гагарина при досмотре вещей нашли у одного из пассажиров гранату, после чего было объявлено об эвакуации пассажиров и сотрудников.