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160 подучетных привлечены к общественным работам с начала года в Мангистау

160 подучетных привлечены к общественным работам с начала года в Мангистау

Служба пробации департамента уголовно-исполнительной системы Мангистауской области продолжает успешно контролировать исполнение наказаний, связанных с привлечением осужденных к бесплатным общественно полезным работам.

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