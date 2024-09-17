160 подучетных привлечены к общественным работам с начала года в Мангистау

Служба пробации департамента уголовно-исполнительной системы Мангистауской области продолжает успешно контролировать исполнение наказаний, связанных с привлечением осужденных к бесплатным общественно полезным работам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии