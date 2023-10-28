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Вышел первый кадр из "Белоснежки" с Рэйчел Зеглер

Вышел первый кадр из "Белоснежки" с Рэйчел Зеглер

Студия Disney представила публике первый официальный кадр из киноадаптации классического мультфильма “Белоснежка и семь гномов” 1937 года.

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