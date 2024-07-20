ВСУ за прошедшие сутки более 60 раз обстреляли Белгородскую область

Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 60 раз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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