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Где разрешено купаться на озере Балхаш

Где разрешено купаться на озере Балхаш

Балхашские спасатели подготовили список разрешенных для купания мест на озере Балхаш. Список разрешенных мест достаточно объемный, как и список запрещенных участков береговой линии озера, сообщает редакция сайта ekaraganda Разрешенные места:  - зона отдыха «Жемчужина», береговая полоса бухты Бертыс озера Балхаш; - зона отдыха «Фламинго», береговая полоса бухты Бертыс озера Балхаш; - зона отдыха «Самал», береговая полоса бухты Бертыс озера Балхаш; - зона отдыха «Барковское», береговая полоса бухты Бертыс озера Балхаш; - зона отдыха «Нурбакыт», береговая полоса бухты Бертыс озера Балхаш; - зона отдыха «Лазурный берег», береговая полоса бухты Бертыс озера Балхаш; - зона отдыха «Аква», береговая полоса бухты Бертыс озера Балхаш; - зона отдыха «Тулпар», береговая полоса озера Балхаш, поселок Торангылык; - зона отдыха «Сказка», береговая полоса озера Балхаш, поселок Торангылык; - зона отдыха «Балхаш», береговая полоса озера Балхаш, поселок Чубар-Тюбек; - зона отдыха «Коктем», береговая полоса озера Балхаш, поселок Чубар-Тюбек; - зона отдыха «Алтын кум», береговая полоса озера Балхаш, поселок Чубар-Тюбек; - зона отдыха «Аквамарин», береговая полоса озера Балхаш, поселок Чубар-Тюбек; - зона отдыха «Карагандинка», береговая полоса озера Балхаш, поселок Чубар-Тюбек; - зона отдыха «Гольфстрим», береговая полоса озера Балхаш, поселок Чубар-Тюбек; - зона отдыха «Риф», береговая полоса озера Балхаш, поселок Чубар-Тюбек; - зона отдыха «Досжан», береговая полоса озера Балхаш, поселок Чубар-Тюбек; - зона отдыха «Санторини», береговая полоса бухты Бертыс озера Балхаш.

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