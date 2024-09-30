С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Предоставляем вашему вниманию 7 туристических мест в Южной Африке для иностранных туристов. Любой посетитель Южной Африки будет поражен разнообразием страны – ее географией, культурой, дикой природой и (конечно же) ее замечательными людьми.