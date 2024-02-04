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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Израиль ссорится с Россией и вместе с тем просит её о помощи

Израиль ссорится с Россией и вместе с тем просит её о помощи

Время от времени в Израиле звучат резкие заявления в адрес России. Очередное раздалось на днях: лидер оппозиции в кнессете, председатель партии «Еш Атид», бывший премьер-министр республики Яир Лапид «посоветовал» руководству еврейского государства пересмотреть отношения с РФ по конфликту в секторе Газа» Источник фото: fondsk.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
а, может, ну ее нах эту дружбу? А то она все больше становится на  дружбу с хохлом-западленцем?
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9 час.
Валентин Щербаков
Какая дружба может быть с евреями фашистами и убийцами.....
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7 час.
Валерий Фоменков
И это не просто слова, учитывая тот факт, что Адольф Гитлер (Шикльгрубер) на четверть по происхождению был евреем, а подавляющее большинство высших военных чинов фашистской Германии имели еврейские корни в ещё большей степени.
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3 час.

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