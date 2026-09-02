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Оптовая цена скумбрии в России выросла на 64%

Оптовая цена скумбрии в России выросла на 64%

С начала года оптовые цены на скумбрию в России выросли на 40–51,9%, сильнее всего подорожала среди других видов рыб.

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