Ледяное сало плывет по поверхности реки Мойки. Сало представляет из себя густой слой ледяных кристаллов.
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Ледяное сало плывет по поверхности реки Мойки. Сало представляет из себя густой слой ледяных кристаллов.