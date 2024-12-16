Петербуржец зарезал свою жену и ранил ее гостя после ссоры

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Житель Санкт-Петербурга зарезал свою супругу и ранил ее гостя после ссоры. Как стало известно РЕН ТВ, все трое злоупотребляли спиртными напитками перед развернувшимися трагичными событиями.
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