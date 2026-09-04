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Интернет отключат не санкции, а реформа: под ударом 50 миллионов россиян

Интернет отключат не санкции, а реформа: под ударом 50 миллионов россиян

Минцифры готовит масштабные изменения в сфере телекоммуникаций. Ведомство планирует сократить количество лицензий на услуги связи с 20 до 3, ужесточить требования к интернет-провайдерам и прекратить выдачу лицензий индивидуальным предпринимателям.

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