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  • Natalia Ivanova
    Выслать к черту на веки вечные семьями, аулами.Они выжимают из Р...
  • Андрей Тихонов
    Всех калбитов на хер, а лоббистов и весь ФМС в тюрягу с конфискациейОни выжимают из Р...
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    Да и легалов надо домой отправить.Они выжимают из Р...

Зря они испытывают терпение Кремля: МИД Киргизии рекомендовал воздержаться от поездок в РФ - вторые после Таджикистана

Зря они испытывают терпение Кремля: МИД Киргизии рекомендовал воздержаться от поездок в РФ - вторые после Таджикистана

У нас начался долгожданный «бунт на корабле», так сказать! Наши замечательные соседи из Центральной Азии стали жертвами собственной пропаганды: уверовали, что это Россия зависит от их миграционных потоков, а не они – от возможности пристраивать в Россию своих граждан.

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