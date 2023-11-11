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Закон и Порядок

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Кравцов показал Кадырову учебник истории с исправлениями

Кравцов показал Кадырову учебник истории с исправлениями

Кадыров: Кравцов показал учебник истории с правками о депортации народов В нем «теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям», сказал глава Чечни.

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