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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф о том, что Андреева кинула ракетку в их матче на US Open: «На ее месте я, наверное, сделала бы то же самое»

Коко Гауфф ответила, видела ли эмоциональные реакции Мирры Андреевой во время четвертьфинала US Open .

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