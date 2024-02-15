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Politico: Украина рискует повторить судьбу Косово

Politico: Украина рискует повторить судьбу Косово

Украине нужно опасаться повторить судьбу находящегося в рамках кризиса Косово, поскольку Соединенные Штаты, как правило, теряют интерес к деятельности в других странах после того, как американский крупный бизнес "выжмет все возможное из присутствия Америки" в том или ином государстве.

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