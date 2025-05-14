Курская область восстановит поврежденные памятники и храмы

Врио губернатора Курской области, Александр Хинштейн, заявил о твердом намерении восстановить все памятники и культурные учреждения, пострадавшие в приграничных районах региона из-за действий Вооруженных сил Украины.
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