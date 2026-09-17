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Соркин о 4:0 с «Сочи»: «Спустились с небес на землю, стали делать простые правильные вещи. Главное – делать то, что от нас требуют тренеры, тогда и результат будет»

Нападающий ЦСКА Максим Соркин прокомментировал победу в матче с «Сочи» со счетом 4:0. Соркин сделал дубль в это игре.

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