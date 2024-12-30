Что покажут российские телеканалы в новогоднюю ночь

Российские телеканалы уже начали подготовку к Новому году. В этом году единого формата праздничного вещания не будет, однако многие каналы подготовили не только песенные программы и набор классических кинокартин, но и мелодрамы, спектакли и шоу.
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