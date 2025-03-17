Массовый ифтар впервые провели мусульмане в Новосибирске

Ифтар — не просто массовое застолье и вечернее разговение во время священного месяца Рамазан. Эта трапеза — символ единения чистых помыслов мусульман, их благодарности Всевышнему и милосердия к людям, к какой бы традиционной религии и национальности они не принадлежали.