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Месси о желавших ему победы на ЧМ: «Люди видели, как я бился ради этого, что пережил в сборной. Журналисты меня «мочили»

Форвард Аргентины Лионель Месси высказался о болевших за него во время ЧМ-2022 людях. – Как ты думаешь, почему мир хотел, чтобы ты стал чемпионом? – Честно говоря, я не знаю.

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