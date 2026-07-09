Пашинян заявил, что не откажется от темы советских анклавов в Армении

Никол Пашинян заявил, что официальный Ереван не может исключить из повестки вопрос анклавов и эксклавов бывшей Азербайджанской ССР, подчеркнув необходимость урегулирования всех территориальных споров, включая судьбу анклава Арцвашен, который сейчас находится под контролем Баку.
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