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ДумаТВ

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Пашинян заявил, что не откажется от темы советских анклавов в Армении

Пашинян заявил, что не откажется от темы советских анклавов в Армении

  Никол Пашинян заявил, что официальный Ереван не может исключить из повестки вопрос анклавов и эксклавов бывшей Азербайджанской ССР, подчеркнув необходимость урегулирования всех территориальных споров, включая судьбу анклава Арцвашен, который сейчас находится под контролем Баку.

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