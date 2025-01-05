В Приладожье перевернулся автобус с туристами

Авария произошла в районе поселка Ляскеля, сообщили в телеграм-канале Минздрава Карелии. На помощь выехали три машины скорой медицинской помощи из Питкярантской и 2 бригады из Сортавальской ЦРБ, — говорится в сообщении.
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