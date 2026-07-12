Премия больше не «подарок»: что изменилось в зарплатах россиян с 1 июля 2026 года и почему работодателям придётся пересмотреть правила выплат Елена ГалицкаяС 1 июля 2026 года в России вступили в силу новые правила регулирования премиальных выплат.