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Премия больше не «подарок»: что изменилось в зарплатах россиян с 1 июля 2026 года и почему работодателям придётся пересмотреть правила выплат

Премия больше не «подарок»: что изменилось в зарплатах россиян с 1 июля 2026 года и почему работодателям придётся пересмотреть правила выплат

Премия больше не «подарок»: что изменилось в зарплатах россиян с 1 июля 2026 года и почему работодателям придётся пересмотреть правила выплат Елена ГалицкаяС 1 июля 2026 года в России вступили в силу новые правила регулирования премиальных выплат.

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