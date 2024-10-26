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Дрэймонд Грин: «Не говорю, что мы выиграем чертов титул, но скажу, что вам придется постараться, чтобы помешать нам»

«Настроение после предсезонки на 10 из 10. Один из лучших тренировочных лагерей и самых сложных тренировочных лагерей.

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