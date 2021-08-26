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Huawei может закрыть популярную линейку флагманских смартфонов

Huawei может закрыть популярную линейку флагманских смартфонов

Компания Huawei может оставить поклонников без одной из двух флагманских линеек. Причина старая – последствия санкций, ведённых Соединёнными Штатами.

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