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Скрытые зимние функции автомобиля, о которых многие не знают

Скрытые зимние функции автомобиля, о которых многие не знают

﻿﻿При вождении автомобиля зимой водителю приходится выполнять множество дополнительных действий. Хорошо, что современные автомобили хорошо подготовлены к зимним условиям эксплуатации, главное знать о полезных функциях, о них мы сегодня и поговорим.

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