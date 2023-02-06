Скрытые зимние функции автомобиля, о которых многие не знают

﻿﻿При вождении автомобиля зимой водителю приходится выполнять множество дополнительных действий. Хорошо, что современные автомобили хорошо подготовлены к зимним условиям эксплуатации, главное знать о полезных функциях, о них мы сегодня и поговорим.