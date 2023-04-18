И.о. руководителя центра развития ЖКХ Прикамья назначен бывший замминистра

Экс-руководитель центра стал главой Добрянского округа.Бывший заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Николай Смирнов назначен исполняющим обязанности руководителя краевого Центра развития жилищного-коммунального хозяйства.
Экс-руководитель центра стал главой Добрянского округа.Бывший заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Николай Смирнов назначен исполняющим обязанности руководителя краевого Центра развития жилищного-коммунального хозяйства.
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