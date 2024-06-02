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МО Канады: страна присоединится к инициативе США по Индо-Тихоокеанскому региону

МО Канады: страна присоединится к инициативе США по Индо-Тихоокеанскому региону

Министр обороны Канады Билл Блэр на региональном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил, что страна присоединится к инициативе США по оборонному и промышленному сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе.

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