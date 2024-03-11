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Правила поведения 11 марта в Масленицу и в праздник святого Порфирия: грехи, дела, приметы, традиции, молитва

Правила поведения 11 марта в Масленицу и в праздник святого Порфирия: грехи, дела, приметы, традиции, молитва

Правила поведения 11 марта в Масленицу и в праздник святого Порфирия: грехи, дела, приметы, традиции, молитва Ирина ОрлонскаяВ понедельник, 11 марта 2024 года, начинается веселая и сытая масленичная неделя, которая приносит радость и вкусные угощения.

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