Города-призраки есть во всех странах мира. Они становятся частью местного фольклора, их истории обрастают легендами и мифами.
6 городов-призраков России
Комментарии
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ВТ
Виталий Тарасов
ТАКИ - ТАКИ, - ВСЁ - ТАКИ. Уважаемые авторы, Вы пишите: "... Сейчас это выглядит завораживающе: несколько явно не самых плохих девятиэтажек прямо посреди тайги — и ничего больше нет рядом." Извините, но на станции - в Алыкеле, нет никакой тайги, где Вы могли её там увидеть?
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