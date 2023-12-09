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Фото-Мир и обо всем...

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6 городов-призраков России

6 городов-призраков России

Города-призраки есть во всех странах мира. Они становятся частью местного фольклора, их истории обрастают легендами и мифами.

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Комментарии
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ВТ
Виталий Тарасов
ТАКИ  -  ТАКИ,  -  ВСЁ  -  ТАКИ.   Уважаемые  авторы,  Вы  пишите:  &quot;...  Сейчас это выглядит завораживающе: несколько явно не самых плохих девятиэтажек прямо посреди тайги — и ничего больше нет рядом.&quot;    Извините,  но  на  станции -  в  Алыкеле,  нет  никакой  тайги,  где  Вы   могли  её  там  увидеть?
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