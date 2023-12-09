6 городов-призраков России

ВТ

Виталий Тарасов

ТАКИ - ТАКИ, - ВСЁ - ТАКИ. Уважаемые авторы, Вы пишите: "... Сейчас это выглядит завораживающе: несколько явно не самых плохих девятиэтажек прямо посреди тайги — и ничего больше нет рядом." Извините, но на станции - в Алыкеле, нет никакой тайги, где Вы могли её там увидеть?