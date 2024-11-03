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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин набрал 1+2 в матче с «Коламбусом» при полезности «плюс 4». У него 13 очков в 10 играх

Всего в 10 играх текущего чемпионата НХЛ на счету капитана «Вашингтона» 13 (6+7) баллов. В игре с «Коламбусом» форвард провел на льду 13 минут и 35 секунд, его показатель полезности по итогам матча – «плюс 4».

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