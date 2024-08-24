Страна и люди
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Страна и люди

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Губернатор: в Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар

Губернатор: в Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар

Дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили несколько беспилотников самолетного типа в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.

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