Более 15 улиц Севастополя останутся без света в среду

В связи с проведением ремонтных работ, часть Севастополя останется без электричества 13 декабря.Сотрудники пресс-службы «Севастопольэнерго» сообщили, что отключения пройдут по адресам: до 17:00 бульвар Гидронавтов, 1, 5, 6, 9, 10-18 (чёт), 11, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 36, 42, 44, 33-37 (нечёт), 43, 43а, 45, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62; проезд Фрегатный, 19, 43, 66; ООО «Бетон-2000»; улица Мате Залки, 58, 60, 66-72 (чёт); проезд Стрелковый, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 7а, 21, 31, 33; улица Василия Шукшина, 79, 91, 100, 100б, 101, 102, 104, 107, 109а, 108-114 (чёт), 107-121 (нечёт), 125, 127; улица Котляревского, 8а, 3-17 (нечёт), 4-16 (чёт); улица Коцюбинского, 5, 7, 9 — квартира 1 и 2, 10-14 (чёт), 36-40 (чёт), 37, 38/1, 38/3, 39а, 39б; улица Тайфунная, 1а, 2, 9, 10, 12, 15, 16, 17; улица Урожайная, 2/1, 2/2, 2б, 3/2, 3/1, 5а, 5-25 (нечёт), 7/1, 10, 12, 16-28 (чёт), 16а, 16б, 16г, 17, 19, 22а, 22/1, 22/2, 22/3, 22/6, кад.