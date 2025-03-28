Трамп: администрация США набрала "ставящих Америку на первое место" сотрудников

ТАСС/AP Администрация Белого дома набрала на работу рекордное количество квалифицированных сотрудников, которые "ставят США на первое место", заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
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