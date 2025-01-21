Предпринимательницу оштрафовали за продажу контрафактных Levi's в Барнауле

Компенсация за нарушенное авторское право составит 60 тысяч рублей Компания Levi Strauss & Co (известный бренд джинсовой одежды Levi's) выиграла суд против предпринимательницы из Ребрихинского района Алтайского края.
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